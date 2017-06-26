Неизлечимое заболевание послужило причиной освобождения из тюрьмы китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо, передает «Интерфакс» со ссылкой South China Morning Post.

23 мая ему был диагностирован рак печени в терминальной стадии. По словам адвоката Лю Сяобо, прошение его подзащитного о лечении вне тюрьмы было удовлетворено. Сейчас он находится в больнице в Шэньяне и не собирается уезжать на лечение за границу.

Лю Сяобо был арестован в 2008 году, а в декабре 2009-го был приговорен к 11 годам заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя.

8 октября 2010 года Лю Сяобо стал лауреатом Нобелевской премии мира за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае.