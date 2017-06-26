Клименко назвал отказ Дурова сотрудничать анархичной позицией
Советник президента России по интернету Герман Клименко назвал позицию владельца мессенджера Telegram Павла Дурова относительно его отказа сотрудничать со спецслужбами абсолютно анархичной. Таким образом директор и владелец интернет-компании LiveInternet прокомментировал сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram.
По словам Клименко, террористы могут пользоваться любым мессенджером: и WhatsApp, и Viber. Однако власти ведут диалог с WhatsApp, с Google. Советник президента отметил, что компания Google начала платить НДС. По согласованию с российскими государственными органами YouTube блокирует некоторые видео. Определенная борьба присутствует, но диалог продолжается.
«А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено — значит, будет запрещено», — цитирует Клименко RT.
Напомним, накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сроки возможной блокировки Telegram исчисляются днями.
При этом Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера в России не поможет в борьбе с терроризмом. В распоряжении преступников, по его словам, останутся десятки других мессенджеров, которые построены на оконечном шифровании (+VPN).
«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — сказал Дуров.