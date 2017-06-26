Советник президента России по интернету Герман Клименко назвал позицию владельца мессенджера Telegram Павла Дурова относительно его отказа сотрудничать со спецслужбами абсолютно анархичной. Таким образом директор и владелец интернет-компании LiveInternet прокомментировал сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram.

По словам Клименко, террористы могут пользоваться любым мессенджером: и WhatsApp, и Viber. Однако власти ведут диалог с WhatsApp, с Google. Советник президента отметил, что компания Google начала платить НДС. По согласованию с российскими государственными органами YouTube блокирует некоторые видео. Определенная борьба присутствует, но диалог продолжается.

«А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено — значит, будет запрещено», — цитирует Клименко RT.

Напомним, накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сроки возможной блокировки Telegram исчисляются днями.

При этом Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера в России не поможет в борьбе с терроризмом. В распоряжении преступников, по его словам, останутся десятки других мессенджеров, которые построены на оконечном шифровании (+VPN).

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — сказал Дуров.