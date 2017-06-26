Уже две недели продолжаются поиски трехлетней Нади Пыжовой, пропавшей в районе Соцгородка в ЕАО. Пока операция не принесла результатов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Девочку ищут силы МЧС, волонтеры, полиция, кинологи, местные жители и пограничники. Ранее стало известно о том, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

Оперативный штаб отрабатывает все возможные версии исчезновения ребенка, однако ни одна из них пока не подтвердилась. Волонтеры считают самой оптимистичной версию о похищении девочки. Только при таком варианте Надя может быть всё еще жива. По мнению местных жителей, малышка могла утонуть — девочка часто бегала к маме на реку, где та ловила рыбу.

Как сообщает ИА EAOMedia, каждый день в штаб поступают новые сообщения от магов, чародеев и различного рода экстрасенсов. На проверку этой информации уходит время, что затрудняет работу спасателей.

Ранее «Известия» писали о том, что Надя Пыжова пропала 13 июня. Вечером она ушла из дома и до настоящего времени ее никто не видел.