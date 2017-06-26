Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов на своей странице в Facebook.

Художник скончался в Барнауле на 80-м году жизни. Прощание с ним состоится 28 июня в 12:00 в Барнауле по адресу: проспект Космонавтов, 64, сообщает altapress.ru.

Леопольд Цесюлевич был живописцем, публицистом, переводчиком, рериховедом и педагогом. Окончил Академию художеств Латвийской ССР. Отслужив в армии, он с женой переехал жить в Барнаул, где начал работать художником-живописцем. В 1968 году Цесюлевич стал членом Союза художников СССР, а в 2006 году получил звание заслуженного художника России. Он был одним из основателей музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также инициировал создание картинной галереи в Алтайском государственном университете. Картины Цесюлевича хранятся в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке, в Музее города Саппоро в Японии и в Государственном художественном музее Алтайского края, сообщает телеканал «360».