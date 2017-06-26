С начала летнего оздоровительного сезона Роспотребнадзор свернул деятельность 13 несанкционированных детских лагерей, в которых отдыхали почти полтысячи детей. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, все эти оздоровительные учреждения открывались или уже действовали без должного уведомления надзорных структур и органов местной власти.

Теперь несанкционированные лагеря закрыты, дети отправлены домой, а родителям возмещен материальный ущерб за оплату отдыха, подчеркнула Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на погодные условия, выраженный оздоровительный эффект отмечается у 93% ребят, отдыхающих в официальных детских лагерях.