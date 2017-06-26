Под домашний арест на два месяца отправлен депутат думы Ижевска Захар Милостивенко. Такое решение принял районный суд столицы Удмуртии.

Милостивенко проходит обвиняемым по уголовному делу об ограничении конкуренции. Он был задержан в минувшие выходные сотрудниками ФСБ. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное деяние, — до 6 лет лишения свободы.

Пока не раскрываются подробности его уголовного дела. Однако некоторые СМИ сообщали, что депутат был близок к экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Того весной заподозрили в многомиллионных взятках при строительстве платного моста через Каму и Буй.

ИА «Сусанин» напоминает, что Милостивенко был связан с предприятием «Автодормостпроект». 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур». Его собственником является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов.

В феврале этого года он вошел в состав рабочей группы по строительству Камского моста. А ранее «Автодормостпроект» возглавлял Милостивенко. Сейчас на официальном сайте Ижевска говорится, что Милостивенко является советником в компании «Автодормостпроект».