Роспотребнадзор рассматривает вопрос о продлении запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в торговых сетях. Об этом в понедельник сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

«Мы предлагаем продление действия постановления о запрете реализации в торговой сети спиртосодержащих продуктов», — пояснила глава ведомства.

Анна Попова отметила, что сейчас руководство федеральной службы обсуждает, на сколько может быть продлен действующий запрет, срок которого истекает в конце июня. При этом глава Роспотребнадзора заявила, что благодаря этим мерам удалось снизить число отравлений этанолом и спиртосодержащими жидкостями от 20 до 50% по разным регионам.

Усиление борьбы с употреблением спиртосодержащих непищевых жидкостей началось после того, как в декабре прошлого года от употребления лосьона для ванн «Боярышник» в Иркутске умерли 76 человек.