Порядка 265 млн рублей планируется направить в текущем году на благоустройство дворовых территорий в Туле. Об этом сообщил замглавы администрации города Владислав Галкин. По его словам, совместно с жителями были определены 163 дворовых территорий, на которых будет проводиться благоустройство в рамках программы «Народный бюджет».

«Общая стоимость работ — 404 млн рублей, 265 млн из которых пойдут на благоустройство дворовых территорий, остальные деньги будут направлены на благоустройство мест общего пользования», — приводит слова Галкина ИА «Тульские новости».

Он добавил, что для реализации проекта одной из главных задач станет обеспечение должного качества проведенных работ и соблюдение сроков.