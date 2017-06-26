Производство самолетов Ан-148 будет прекращено в РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Последние две машины будут произведены на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последние пару машин, и дальше судьба машины в России развиваться не будет», — заявил собеседник агентства.