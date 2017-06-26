В ночь на 26 июня на Неве в районе набережной Кутузова столкнулись катер и теплоход «Альдемарин». По предварительным данным, в ЧП виноват мужчина, управлявший катером. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В столкновении никто не пострадал.

Авария произошла примерно в 150–200 м от берега. На борту прогулочного теплохода, который двигался в сторону Литейного моста, находилось 48 пассажиров, на борту маломерного судна — два пассажира и капитан, сообщает ИА «Невские новости».

Удар пришелся на правый борт теплохода. У него повреждены покрытие и сигнальный судовой огонь. Катер серьезно разбил носовую часть, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Сейчас по факту происшествия проводится расследование. Место аварии посетили транспортный прокурор Санкт-Петербурга Игорь Лепехин и его заместитель Алексей Оптовкин. Дело находится на прокурорском контроле.