На три месяца прекращены строительные работы в районе правобережной земляной водозащитной дамбы Новосибирской ГЭС. Такое решение вынес суд в отношении застройщика ООО «Байр-Строй», который реализует проект по созданию жилого комплекса.

По данным Сибирского управления Ростехнадзора, в зоне застройки находится часть дренажной системы правобережной земляной водозащитной дамбы — смотровой колодец дренажного коллектора. Доступ к нему заблокирован забором, передает Сибирское агентство новостей.

Из-за этого нет возможности проводить профилактические и ремонтные работы. В случае возникновения нештатных ситуаций зона застройки будет затоплена.