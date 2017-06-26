На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области в результате ДТП перевернулся автобус с участниками Государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки». В результате аварии пострадали 10 человек, передает СУ СК РФ по Иркутской области.

26 июня около 11:20 по местному времени автобус с артистами после выступлений следовал из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край.

По предварительной информации, на сложном участке автотрассы водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В результате ДТП 10 человек были госпитализированы.

В Министерстве здравоохранения Иркутской области пояснили, что состояние здоровья двух человек оценивается как средней тяжести. Жизни оставшихся 19 человек ничего не угрожает.

Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).