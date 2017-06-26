Владельцы магазинов и ресторанов на Садовом кольце постепенно закрывают свои заведения из-за сокращения парковочных мест в центре Москвы, а также из-за масштабных ремонтных работ по программе «Моя улица».

В результате каждый пятый квадратный метр торговой недвижимости простаивает, передает РБК.

Доля пустующей коммерческой недвижимости на Садовом кольце постепенно увеличивалась в последние годы, а после того, как начались работы по благоустройству столицы, эта тенденция заметно усилилась. За несколько месяцев число закрытых магазинов возросло на 50%.

По прогнозам экспертов, к концу года вакантность торговых площадей достигнет 20,3%, что станет своеобразным рекордом.

Проехать на автомобиле по Садовому кольцу сейчас достаточно сложно, с этим и связан отток покупателей. Люди все чаще отдают предпочтение торговым точкам, расположенным в других районах. Кроме того, строительные леса закрывают вывески и перекрывают вход.

Ва последнее время на Садовом перестали работать «Абитарэ Интерьер», «Азбука вкуса», Дом книги, Московский ювелирный завод и другие.

Кризис в меньшей степени коснулся заведений, которые находятся в оживленных районах у станций метро «Павелецкая» и «Маяковская», а также на участке между улицами Арбат и Новый Арбат.

Программа благоустройства завершится, по оценкам экспертов, через один-два года. Тогда ритейлеры и покупатели вернутся на Садовое кольцо, передает телерадиокомпания «Мир».