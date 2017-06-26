Пожарные более 10 часов не могут потушить городскую свалку в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщает ИА «Ура.ру», возгорание на полигоне произошло вечером 25 июня. Руководитель челябинского экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков подтвердил агентству, что в результате возгорания пламя охватило правый борт свалки. Длина полыхающей свалки — 50 м, высота возгорания составляет 10 м. В связи с этим местные жители жалуются на резкий запах и задымление. Челябинцы сообщают, что огромные клубы дыма видно за несколько километров от возгорания.

На место ЧП прибыли пожарные расчеты. В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы три автоцистерны и 12 человек личного состава, подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области. О причинах возгорания не сообщается.