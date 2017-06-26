Скончался отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Об этом сообщил официальный сайт Португальской футбольной федерации.

Феликс Моуриньо ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В свое время он выступал в португальских клубах «Виктория Сетубал» и «Белененсиш» по двенадцать и пять лет соответственно. Моуриньо-старший также был вратарем сборной Португалии, хотя провел на национальную команду всего один матч. Как сообщает РЕН ТВ, после завершения карьеры футболиста он, как и сын, работал тренером. Главный наставник «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram свою детскую фотографию с отцом в память о нем.