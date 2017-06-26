Экс-футболист грозненского «Терека» Игорь Лебеденко перешел в московский «Арарат», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный сайт команды. Соглашение между клубом и 34-летним игроком рассчитано до лета 2019 года.

Лебеденко выступал за «Терек» (ныне переименованный в «Ахмат») с начала 2012 года. В составе клуба из столицы Чеченской Республики он провел 137 матчей и забил 20 мячей в чемпионате России. В мае он объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. До грозненцев игрок выступал в качестве нападающего и крайнего полузащитника за московские «Торпедо» и «Локомотив», подмосковный «Сатурн», «Ростов» и казанский «Рубин». В составе «железнодорожников» в 2005 году выиграл Кубок Содружества, Суперкубок России и бронзовые медали чемпионата России.

В 2002-2003 годах играл за молодежную сборную России. В 2013 году вызывался в национальную сборную, но на поле в ее составе не выходил.

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