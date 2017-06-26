В 2016 году Федеральное агентство по делам молодежи не выполнило обязательства по выплате грантов победителям конкурса молодежных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

Бюджетная отчетность Росмолодежи за отчетный период признана недостоверной, говорится в утвержденном коллегией Счетной палаты заключении.

В балансе на конец года не учтено нежилое помещение, переданное в 2016 году в ведение агентства и зарегистрированное на праве оперативного управления.

Также у Росмолодежи отсутствовали первичные документы, регистры бюджетного учета, необходимые для учета бланков строгой отчетности.

На 1 января 2017 года кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 2,2 млрд рублей, или 97,2% доведенных бюджетных ассигнований.

Основной причиной неполного освоения бюджетных ассигнований стало позднее доведение лимитов бюджетных обязательств до Росмолодежи.