Летний лагерь для пожилых людей заработает в городе Стародуб Брянской области. Инициатором открытия учреждения выступил фонд «Старость в радость».

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», лагерь будет работать с 10 по 23 июля. В преддверии его открытия добровольцы фонда благоустроят учреждение для уютного быта подопечных.

Благотворительный фонд «Старость в радость» — волонтерская группа помощи инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых и психоневрологических интернатах, существует с 2005 года. Деятельность группы охватывает более 70 домов престарелых и психоневрологических интернатов в различных субъектах РФ (Московская, Калужская, Псковская, Мурманская области и др.). В апреле 2011 года волонтерская группа была названа журналом Forbes одним из восьми «благотворительных фондов, которым можно доверять».