В России ведутся работы по ликвидации 202 лесных пожаров на площади более 54 тыс. га, сообщили в федеральной «Авиалесоохране» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства. Днем ранее на территории страны специалисты потушили 89 лесных пожаров на площади более 7,5 тыс. га.

Среди регионов сильнее всего пострадала Тыва — на территорию республики пришлась почти половина всей охваченной огнем площади, более 24,6 тыс. га. В Красноярском крае горит более 6 тыс. га, почти 9 тыс. га тушат в Иркутской области. Также пострадали Забайкалье — 3,8 тыс. га и Бурятия — 4,8 тыс. га.

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 4155 человек, 863 единицы техники и 48 воздушных судов», — отметили в «Авиалесоохране».

Еще четыре пожара площадью более 3 тыс. га тушат на территории «Заповедного Прибайкалья», также пострадали заповедники «Байкальский», «Джергинский», «Саяно-Шушенский» и национальные парки «Тункинский» и «Шушенский бор». На этих землях тушат 10 пожаров общей площадью более 500 га.