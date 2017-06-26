Германия обыграла Камерун в матче Кубка конфедераций
Построение команд перед началом матча на стадионе «Фишт» в Сочи
Керем Демирбай (Германия) и игроки сборной Камеруна Коллинз Фэ и Себастьян Сиани
Эрнест Мабука (Камерун) и Тимо Вернер (Германия) во время матча
Болельщики сборной Камеруна во время матча
Игровой момент во время матча Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна
Вратарь Фабрис Ондоа (Камерун) пропускает гол во время матча между сборными Германии и Камеруна
Главный судья матча Вильмар Рольдан Перес удаляет с поля Эрнеста Мабуку (Камерун)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча
Игроки сборной Камеруна Венсан Абубакар и сборной Германии Никлас Зюле
Игроки сборной Германии радуются победе