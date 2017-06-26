Ожидается, что в переговорах по Сирии в столице Казахстана примет участие представитель США. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

«Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателей в очередном раунде переговоров астанинского процесса», — сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Также в переговорах примет участие спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.