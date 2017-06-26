ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошло в Ишимском районе Тюменской области. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По информации ведомства, авария произошла минувшей ночью (02:40 по местному времени) на пересечении автодорог Тюмень–Омск и Ишим–Лозовое. Отмечается, что перевозивший молочную продукцию водитель грузового автомобиля Hyundai, поворачивая на перекрестке, не пропустил пассажирский автобус Mercedes, следующий по маршруту Абатск–Тюмень. В результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель грузовика, пять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Всего в момент аварии в автобусе находилось 18 человек.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает megatyumen.ru.