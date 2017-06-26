«Ночь русского балета» в столичном метро
Акцию «Ночь русского балета» приурочили к проведению Кубка конфедераций в России
Артисты «Кремлевского балета» показали фрагменты лучших спектаклей театра
Были исполнены фрагменты балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и других произведений
Артистка «Кремлевского балета» во время выступления
На мероприятии присутствовало более 200 зрителей
Артисты «Кремлевского балета» во время показа фрагментов лучших спектаклей театра
Артисты «Кремлевского балета» во время показа фрагментов лучших спектаклей театра в рамках «Ночи русского балета»
С помощью акции организаторы хотели познакомить гостей и жителей столицы с русским балетом
Сцену для выступления балетной труппы установили на «Новослободской», а витражи станции стали элементом декораций
Артистка «Кремлевского балета» после представления