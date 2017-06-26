В Новой Москве легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП один человек пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

«В деревне Рогозинино в ТиНАО легковушка Kia наехала на стоящую на обочине фуру», — пояснили в ведомстве.

В результате пострадал водитель Kia.

Ранее СМИ сообщили, что в поселении Первомайское на улице Дорожная столкнулись четыре автомобиля, среди них три легковых и один грузовой автопоезд с кирпичом.