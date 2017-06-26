Белоруссия не исключает возможности приобретения у России ракетных комплексов «Искандер» и ЗРК С-400, сообщил посол республики в Москве Игорь Петришенко.

«Основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и «Искандер» могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками», — приводит «РИА Новости» словам главы дипломатического ведомства.

Он также отметил, что Минск рассчитывает получить Су-30СМ в состав войск ВВС и ПВО Белоруссии для охраны воздушных границ государства. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о планах закупить у России 12 самолетов Су-30СМ.