ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в Оренбурге. В результате пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По информации ведомства, авария произошла минувшей ночью на улице Шевченко. По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, после чего иномарка врезалась в автомобиль Ford. В результате аварии пострадали восемь человек. Для извлечения пострадавших водителей, зажатых в искореженных автомобилях, потребовалась помощь спасателей с гидравлическим инструментом. Пострадавших доставили в медучреждение, двое из них после осмотра медиков были отпущены домой.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА «Оренбуржье».