Полиция Краснодарского края устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Павловскому району около часа ночи», — отметили в МВД.

По предварительным данным, на 9 км автодороги «Кавказ» 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, отметили в региональном УМВД. Машина столкнулась с LADA Priora, за рулем которой находился 22-летний житель Карачаево-Черкессии, уточнили в ведомстве.

В результате в каждой из машин погибли водитель и пассажир. Еще два пассажира ВАЗ госпитализированы в Павловскую ЦРБ.