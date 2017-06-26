Житель Омской области, обвиняемый в убийстве четырех косуль, предстанет перед судом за незаконную охоту, совершенную с причинением крупного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2016 года в охотничьем угодье Черлакского района отстрелил четырех сибирских косуль, не имея разрешения на охоту. Общий ущерб от действий обвиняемого составил порядка 360 тыс. рублей. Свою вину обвиняемый полностью признал и частично возместил ущерб в размере 190 тыс. рублей.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения по существу направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до шести месяцев ареста, сообщает РИА «Омск-информ».