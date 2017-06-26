Восемь членов экипажа российского судна «Анатолий Торчинов», которое уже почти два месяца находится в китайском порту, прибыли на родину, им частично погасили долги по заработной плате. Об этом сообщил инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

«Восемь моряков прибыли на родину, еще восемь членов экипажа остались на судне. С ними заключили трудовые договора. Капитан сегодня сообщил, что экипаж обеспечили продовольствием и водой», — цитирует «РИА Новости» инспектора.

Он пояснил, что эти меры были приняты после того, как проблемой моряков начал заниматься истинный судовладелец - Сахалинское морское пароходство.

По словам членов экипажа, сумма долга по заработной плате составляет 3-4 млн рублей, при этом ранее судовладелец заявлял, что у него нет средств на погашение задолженности. Как сообщил Петр Осичанский, морякам выплатили по $400 и предоставили билеты на родину.