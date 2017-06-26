В Воронеже представители контролирующих структур ликвидировали четыре подпольных склада нелегального алкоголя и обнаружили 20 тыс. пачек поддельных сигарет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования.

Сотрудники ведомства при поддержке силовых структур в ходе проверки складов на улицах Пешестрелецкая, Волгоградская, Независимости и Чехова нашли нелегальную алкогольную продукцию под известными российскими и товарными знаками. Спиртное было маркировано федеральными специальными и акцизными марками с признаками подделки. На части продукции марки отсутствовали.

Всего было выявлено более 270 тыс. бутылок нелегального алкоголя.

Кроме того, на складе по ул. Пешестрелецкая было обнаружено более 20 тыс. пачек поддельных сигарет популярных марок.

Как выяснилось, оборотом алкоголя и контрафактных сигарет занималась одна и та же группа лиц. Нелегальный алкоголь и контрафактные сигареты попадали в розничные магазины Воронежской области и других регионов Центрального федерального округа. Подпольная продукция и транспорт для ее перевозки арестованы. Проводится административное расследование.