Число пострадавших в результате ДТП с автобусом, перевозившим артистов государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», в Иркутской области возросло до 15 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

«Травмированы 15 человек, из них двое взрослых в тяжелом состоянии госпитализированы в Слюдянскую районную больницу. Остальные, в том числе дети, получили незначительные травмы — в основном ушибы и порезы», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя ведомства.

Напомним, инцидент произошел возле поселка Култук Слюдянского района Иркутской области. Всего в автобусе в момент аварии находился 31 человек. Погибших нет. Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением на спуске по серпантину, пробил бетонное ограждение и перевернулся в кювет.