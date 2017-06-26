В администрации бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет «Газета.ру» со ссылкой на японскую газету Asahi.

Как стало известно, данное задание было поручено разведслужбам Южной Кореи. Соответствующий документ был подписан Пак Дэн Хе в 2015 году. В нем говорилось о «смене руководства» в КНДР.

Планировалось представить смерть северокорейского лидера как несчастный случай. Однако в настоящий момент власти Южной Кореи отказались от данного плана.