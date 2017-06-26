Около 160 импульсных светофоров установят на пешеходных переходах в Москве для напоминания водителям о необходимости снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым переходом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«До конца года 79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оснастят более чем 160 светодиодными импульсными светофорами. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход», — сообщается на официальном портале.

Такие светофоры будут предназначены только для автомобилистов, они будут мигать ярким желтым светом и предупреждать водителей о том, что дорогу по нерегулируемым наземным пешеходным переходам могут переходить люди. При этом яркость сигналов светофоров будет меняться в зависимости от освещения улицы.