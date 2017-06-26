Пожар начался на территории бывшего Иркутского авиационного училища
Здание клуба загорелось на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. На месте работают четыре пожарных расчета.
Пока не сообщается, какова площадь возгорания и есть ли пострадавшие в результате случившегося, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на областной главк МЧС.
Ранее на территории ИВВАИУ уже регистрировался серьезный пожар. Как писали «Известия», 6 июня там сгорели спортзал, кафедра аэродинамики и динамики полета, а также музей боевой славы. Кроме того, пожар затронул храм святого Дмитрия Донского.
Отмечалось, что общая площадь возгорания составила более 1,5 тыс. кв. м. Пламя стремительно распространялось под кровлей зданий и по деревянным перекрытиям. Эффект мощной тяги создавали пустоты в стенах и длинные коридоры, которые были отделаны горючими материалами. Работы по тушению осложнялись отсутствием открытых источников воды. О пострадавших информации не было.