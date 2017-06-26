Здание клуба загорелось на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. На месте работают четыре пожарных расчета.

Пока не сообщается, какова площадь возгорания и есть ли пострадавшие в результате случившегося, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на областной главк МЧС.

Ранее на территории ИВВАИУ уже регистрировался серьезный пожар. Как писали «Известия», 6 июня там сгорели спортзал, кафедра аэродинамики и динамики полета, а также музей боевой славы. Кроме того, пожар затронул храм святого Дмитрия Донского.

Отмечалось, что общая площадь возгорания составила более 1,5 тыс. кв. м. Пламя стремительно распространялось под кровлей зданий и по деревянным перекрытиям. Эффект мощной тяги создавали пустоты в стенах и длинные коридоры, которые были отделаны горючими материалами. Работы по тушению осложнялись отсутствием открытых источников воды. О пострадавших информации не было.