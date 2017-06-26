Автобус, перевозивший артистов государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», перевернулся на серпантине в Иркутской области, пострадали несколько человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел около 11:20 по местному времени на серпантине трассы Р-258 «Байкал» возле поселка Култук Слюдянского района Иркутской области.

«Опрокинулся автобус с надписью «Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки». В автобусе находился 31 пассажир, двое госпитализированы. Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет», — пояснил начальник пресс-службы Герман Струглин.

Предположительно, водитель транспортного средства, которое следовало из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край, не справился с управлением на спуске по серпантину, пробил бетонное ограждение и перевернулся в кювет.