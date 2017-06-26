В понедельник в первое плавание отправится самый большой корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец «Королева Елизавета».

Корабль был назван в честь королевы Елизаветы I, которая правила с 1558 по 1603 год. Авианосец является вторым судном, которое получило название в честь королевы. Команду корабля составляют 700 человек, старшему из которых 58 лет, а младшему 17.

Первой задачей для команды станет вывод корабля из дока, где его строили с 2009 года. Стоимость корабля, как сообщает Guardian, составляет £3,5 млрд.