Сотрудники МО МВД России «Благовещенский» заявили о начале проверки информации о том, что одна из могил на городском кладбище использовалась в качестве места проведения пикника, а надгробие на ней было превращено в мангал для приготовления шашлыков.

Представитель муниципального отдела полиции Татьяна Кутека пояснила региональному изданию «Амур.Инфо», что решение о том, как квалифицировать содеянное — по статье о хулиганстве или о вандализме, — пока не принято.

В настоящее время полицейские разыскивают тех, кто устроил пикник, и родственников усопшего, на чьей могиле жарились шашлыки.

По словам Кутеки, в полицию жалоб от населения по поводу пикника на кладбище не поступало. Информацию о нем стражи порядка почерпнули из местных СМИ.

Первой скандальную историю опубликовала «Амурская служба новостей», в которую обратился возмущенный житель Благовещенска. Он проходил по территории кладбища и стал свидетелем пикника: по его словам, прилично одетые мужчина и женщина в возрасте старше 40 лет расположились на одной могиле, а на второй готовили шашлыки.

«У них было литра два пива, салатики, и рядом — на приспособленном под мангал надгробии — тлели угли», — цитирует издание рассказ очевидца. На сделанной им фотографии видно, что вандалы вырыли землю внутри металлического короба, уложенного на могилу, разожгли внутри огонь и разложили шампуры с мясом.

Вознесенское кладбище, на котором это происходило, расположено в черте города и считается недействующим (его закрыли для захоронений с 1995 года). Оно было основано во второй половине XIX века, а в 1950-1960 гг. частично засыпано в связи с расширением и развитием Благовещенска.

Отметим, что в соцсетях регулярно появляются сообщения о приготовлении шашлыков на могилах, особенно на Пасху, когда многие россияне навещают могилы своих родственников и берут с собой мангалы. В нескольких городах РФ (в частности, в Ростове) были скандалы из-за привычки местных жителей устраивать пикники с шашлыками на братских могилах и в мемориальных комплексах с захоронениями.