Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что с начала года более 300 тыс. человек обратились за медицинской помощью в после укусов клещей.

"По состоянию на 23 июня 2017 года в медицинские организации обратились 306,565 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", - говорится в пресс-релизе.

Число заболевших клещевым вирусным энцефалитом составило 285 случаев, клещевым иксодовым боррелиозом - 959 случаев.