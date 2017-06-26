Мэр колумбийского Гуатапе Марлени Гарсиа Оспина объявила о начале трехдневного трауре в связи с крушением туристического судна и гибелью почти десятка человек. Об этом информирует Blu Radio.

По последним данным, в результате инцидента погибли девять человек, были спасены 139 пассажиров судна, судьба еще 28 остается неизвестной.

Напомним, трагедия произошла днем 25 июня на севере Колумбии. Прогулочное судно, на борту которого находились более 150 туристов, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе.