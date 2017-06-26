После обработки около 50% голосов на парламентских выборах в Албании лидирует социалистическая партия Албании премьер-министра Эди Рамы, сообщает албанский ЦИК.

На второй позиции идет ведущая оппозиционная Демократическая партия. Она получает 27% голосов. Выборы состоялись при самой низкой явке с момента падения коммунизма — на участки пришли около 45% избирателей от 3,4-миллионного населения.

Наблюдатели заявили, что это связано с мусульманским праздником Ураза-байрам 25 июня и жаркой температурой, местами свыше 35 градусов.

В связи с низкой явкой ЦИК даже принимал решение о продлении работы участков с 19.00 до 20.00. А после закрытия участков ряд сотрудников комиссий отказывались подсчитывать голоса из-за жары и усталости и хотели приступить к этому процессу в понедельник.