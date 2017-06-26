Транспортная прокуратура отменила дополнительные сборы, введенные авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» для пассажиров в Николаевске-на-Амуре. Эти сборы надзорное ведомство посчитало установленными незаконно.

Как выяснилось в результате проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей, руководитель предприятия издал приказ о введении дополнительных сборов уже после согласования тарифов на перевозку в 2016 году с комитетом по тарифам и ценам правительства Хабаровского края.

Сервисные сборы при покупке электронных билетов в кассах авиакомпании и сборы при покупке билетов в автоматизированной системе бронирования составили от 100 до 400 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сейчас результаты проверки отправлены в УФАС по Хабаровскому краю, а приказ руководства авиаперевозчика отменен.