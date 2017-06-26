Новые железнодорожные составы, способные развивать скорость до 400 км/ч, начали курсировать на одной из наиболее загруженных в Китае линий — Пекин - Шанхай. Об этом в понедельник сообщил информационный портал SINA.

Как пояснили в железнодорожной компании China Railway, в новых моделях поездов «Фусин» была улучшена аэродинамика по сравнению с составами предыдущего поколения, при этом скоростные поезда стали экономичнее, а срок их эксплуатации увеличился на 10 лет.

Новые составы «Фусин» будут разгоняться на магистрали до 350 км/ч. Ранее поезда на этом участке двигались со скоростью максимум 300 км/ч.