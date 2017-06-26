В столице Азербайджана, где накануне завершились гонки гран-при «Формулы-1», состоялась встреча главы государства Ильхама Алиева и председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

В воскресенье, 25 июня, они «обменялись мнениями по вопросам банковского сотрудничества». Говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Оба участника беседы отметили продуктивность многолетней работы ВТБ на азербайджанской территории и важное значение «прекрасно организованных» властями страны гонок «Формулы-1» в рамках чемпионата мира.

Банк ВТБ, являющийся частью одноименной международной финансовой группы, работает в Азербайджане с 2009 года, 51% его акций принадлежит российской стороне, оставшаяся часть — азербайджанской. Его основными задачами является поддержка развития бизнеса в стране, особенно малого и среднего предпринимательства, а также содействие работе российских компаний. Услугами азербайджанского ВТБ пользуются многие бизнесмены, ведущие дела в РФ.