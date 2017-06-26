Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что в результате крушения судна с туристами погибло шесть человек.

Президент заявил, что спасательные работы будут идти всю ночь. Он также опроверг слова спасенных туристов о том, что судно было серьезно перегружено. Мэрия города Гуатапе, возле которого произошло ЧП, объявила трехдневный траур в связи с трагедией на озере.

«К настоящему времени мы имеем информацию о шести погибших, 122 человека выжили и находятся в хорошем состоянии, еще о 31 человеке сообщено, как о пропавших без вести», — заявил президент страны, прибывший на место крушения.

Напомним, в воскресенье на водохранилище близ города Гуатапе в Колумбии затонуло судно со 150 туристами. Сначала сообщалось о гибели трех человек, затем экстренные службы заявили о девяти погибших. В спасательной операции принимают участие водолазы и вертолет.