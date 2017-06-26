Мирный протест против действий полиции в столице Великобритании перерос в беспорядки.

Акция протеста была организована на востоке Лондона в муниципальном округе Ньюэм из-за смерти задержанного стражами порядка местного жителя. Эдира Фредерико да-Косту продержали несколько дней в полиции, после чего тот скончался в госпитале.

По мнению вышедших на протест, мужчину избивали в участке — у него были травмы в области головы и сломана шея, в результате чего смерть наступила из-за полученных повреждений. При этом специалисты независимой комиссии по жалобам на действия полиции утверждают, что патологоанатомическая экспертиза не выявила наличие у покойного ни повреждений в области позвоночника, ни кровоизлияния в мозг.

Из-за беспорядков, которые начались около 18:00 в воскресенье (20:00 мск) были временно изменены маршруты движения общественного транспорта в районе, где проходили протесты.