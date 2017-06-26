За выходные площадь пожаров в Бурятии с 2,4 тыс. га выросла до 5,3 тыс. га, сообщает управление лесного хозяйства по республике.

Ведомство отмечает, что за выходные пожарные справились с 11 возгораниями на 130 га. По состоянию на утро пятницы в Бурятии огонь полыхал на 2,4 тыс. га леса.

«На утро 26 июня в Бурятии проводятся работы по тушению 40 лесных пожаров в 15 районах республики. Площадь, пройденная огнем, составляет около 5,3 тыс. га. Из них локализовано 14 очагов на общей площади 2,2 тыс. га», — сообщает ведомство.

Пожарные локализовали крупный очаг в Северо-Байкальском районе на площади 1,8 тыс. га. Также были локализованы два очага в Тункинском национальном парке.

В тушении пожаров задействованы более 1,1 тыс. человек и 240 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС, населению запрещен проход в лес.