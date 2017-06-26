В вузах РФ появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», программа по введению специальности подготовлена в московском Государственном университете управления и Дальневосточном федеральном университете.

Минвостокразвития сообщает, что на новую специальность уже стартовал набор в рамках приемной кампании Государственного университета управления. По специальности будут готовить менеджеров для развития предприятий в ТОР.

Программа по введению специальности готовилась совместно с Агентством по развитию человеческого капитала (АЧРК) на Дальнем Востоке. В агентстве сообщили, что сейчас на Дальнем Востоке работают 11 предприятий в рамках 17 ТОР, ведется создание еще 34 проектов. Через несколько лет эти предприятия потребуют более 45 тыс. специалистов.

«К 2020 году в ДФО будет создано 80 тыс. новых рабочих мест, более 45 тыс. из них — в рамках ТОР. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня», — сказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.