Японский производитель автомобильных подушек безопасности Takata объявила о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems, сообщает "РИА Новости".

В 2014 году Takata оказалась в центре скандала на фоне сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины.

Отмечается, что дефекты подушек вызвали по меньшей мере 16 смертей. Для устранения неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

В результате долги корпорации превысили $9 млрд, и она подала заявление о банкротстве в Токийский окружной суд.