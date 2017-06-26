В беседе со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аязом Садиком председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался в поддержку идеи о проведении международной парламентской конференции, на которой, помимо прочего, будут обсуждаться вопросы противодействия терроризму.

Инициатива, с которой выступил представитель Пакистана, настолько привлекла внимание российской делегации, что Володин заявил о готовности проработать ее в течение сегодняшнего и завтрашнего дней. «Мы могли бы присоединиться к этой работе и принять участие в самой конференции. Нам есть что обсудить», — резюмировал спикер ГД.

Со своей стороны Садик добавил, что на повестку дня такой конференции можно вынести вопросы энергетической и продовольственной безопасности, а также обсудить роль парламентариев в международной политике.

В такого рода мероприятии могли бы принять участие не только РФ и Пакистан, но также представители КНР, Ирана, Афганистана и ряда других государств, чьи власти заинтересованы в борьбе с терроризмом, передает «РИА Новости».

Встреча Володина с Садиком состоялась в Южной Корее, где сегодня запланированы двусторонние встречи представителей РФ с членами других делегаций, прибывших в Сеул для участия во втором совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет завтра, 27 июня.

Ранее «Известия» сообщали, что Садик пригласил российского коллегу посетить Пакистан с официальным визитом, и тот не исключил подобной возможности, причем пообещал запланировать эту поездку до конца нынешнего года.