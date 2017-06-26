Главный тренер сборной Чили по футболу Ангелос Постекоглу заявил, что его команда смогла на равных сыграть в матче против Чили в матче Кубка конфедераций.

На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что восхищен сборной Чили, которой по силам одолеть любую команду в мире, и которая совершила скачок в развитии за последние четыре года. При это, по его словам, австралийцы бились с чилийцами на равных.

Футболисты сборной Чили после завершения матча

«Мы знали, что группа наша будет очень тяжелой, каждая игра отнимала много энергии, ребята сильно выложились в первых двух матчах, но нам нужно было сегодня показать себя в матче против одной из лучших сборных мира», — сказал Постекоглу.

Он добавил, что австралийцы показали себя достойно, не позволили сопернику доминировать, шли на риск и прессинговали чилийцев на их половине поля. По словам тренера, сборная Австралии старается играть так всегда, но не всегда у нее это получается.

Постекоглу сказал, что его команда развивает уровень своей игры, но ему хотелось бы, чтобы австралийские футболисты играли в клубах более высокого уровня.

В воскресенье сборные Чили и Австралии сыграли вничью 1:1 в матче кубка конфедераций в Москве. Однако подопечным Ангелоса Постекоглу не хватило ничейного результата для выхода в следующую стадию турнира и они заверили выступление, а сборная Чили вышла в 1/2, так как для этого ей достаточно было ничьей.